尹锡悦在东亚峰会强调安理会五常对朝制裁责任

韩国总统尹锡悦在印度尼西亚雅加达出席东亚峰会（EAS）时，强调联合国安全理事会常任理事国对朝制裁责任。

韩联社报道，尹锡悦星期四（9月7日）出席东亚峰会（EAS）期间说，朝鲜核导研发是可瞄准并打击所有与会国家的实际威胁，联合国安理会涉朝决议是最严厉、最全面的制裁措施，所有成员国应当遵守制裁决议，联合国常任理事国应承担更重要的责任。

分析认为，尹锡悦上述发言剑指中俄两国身为安理会常任理事国却屡次行使否决权，阻挠安理会出台新的对朝制裁决议，并对履行现有制裁决议持消极态度。此番话或针对正为军火交易争取举行金普会的俄罗斯。

《纽约时报》此前援引美政府官员称，金正恩考虑本月访问俄罗斯，预计将从平壤乘坐装甲列车前往俄罗斯符拉迪沃斯托克（中国称海参崴），在那里同俄总统普京会晤，并出席东方经济论坛。

报道称，普京希望朝鲜能提供炮弹和反坦克导弹；金正恩则希望俄罗斯能提供先进的卫星和核动力潜艇技术，以及粮食援助。

韩联社另援引韩国国家情报院说，朝鲜领导人金正恩可能会选择意料之外的路线访问俄罗斯。

韩国国会情报委员会星期四举行闭门会议。国会情报委员会委员、国民力量议员刘相凡在会后表示，国情院相关人士当天在会上就《纽约时报》预想的金正恩访俄路线称，金正恩或采取不同于外界预想的“意外行动”。

韩国情院院长金奎显指出，朝俄能否促成首脑会谈，对俄乌战局等国际形势影响很大，韩方正在同各国情报机关交换情报，密切关注情况。

此外，在俄朝领导人借东方经济论坛之机会晤的背景下，韩国政府可能派遣韩国驻当地公馆的官员与会，当局正在研讨派遣代表团规格和人选。