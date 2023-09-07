印度：G20谴责俄乌战争声明应纳入中俄观点

印度官员透露，印度提议在谴责俄乌战争的二十国集团（G20）声明中纳入俄罗斯和中国的观点，以避免峰会陷入僵局。

二十国集团领导人峰会即将于本周末（9月9日至10日）在印度新德里召开，届时各国领导人将就促进粮食安全、应对气候问题和减免发展中国家债务等课题进行讨论。不过，俄乌战争问题近来已经加剧各国之间的分歧，阻碍了会议讨论。

西方国家希望本届新德里峰会的共同宣言能够纳入对俄乌战争的谴责，而战争爆发以来，印度一直避免谴责俄罗斯。

路透社报道，身为G20峰会东道国的印度提出，在共同声明谴责战争造成的苦难的同时，也要反映莫斯科和北京的观点，即论坛不是地缘政治的场所。

共同声明的文件将于星期六开始审议，最近几天，G20官员一直在就文件进行反复讨论。

报道引述一位匿名印度官员说，只要大家都认可文件的结构，这就是共识。“我们正在创造一种情境，让包括俄罗斯、七国集团（G7）和中国在内的所有人，都对文件纳入了他们的观点感到满意。”

另一名匿名官员说，另一种选择是在联合声明中对俄乌战争使用更为笼统的表述。

印度总理莫迪希望利用印度轮值主席国的领导角色来展示印度作为大国的崛起，并有能力在全球重大问题上达成一致。不过，鉴于G20成员国之间的分歧，加之中俄领导人都将缺席本届峰会，有分析认为今年有可能是G20峰会史上首次无法产生联合公报。

伦敦查塔姆研究所全球经济与金融项目主任巴特勒（Creon Butler）说，若无法达成联合声明，势必会让G20面临信任危机。他预计，印度峰会将有大量的争论和猜测，但各国最终仍将坚持G20的形式，因为它是最富裕国家七国集团与发展中国家之间的重要纽带。