马斯克：曾拒绝启动星链 以阻止乌袭击俄基地

特斯拉创办人马斯克去年拒绝了乌克兰提出在克里米亚海岸附近启动“星链”的请求，以阻止乌克兰对俄罗斯海军基地的袭击。

《华盛顿邮报》星期四（9月7日）发布了作家艾萨克森撰写的马斯克传记的节选，其中提到，去年9月，“乌克兰军方试图偷袭驻扎在克里米亚塞瓦斯托波尔市的俄罗斯黑海舰队，派出了六艘装满炸药的小型无人潜艇，并用星链（Starlink）作为导航。”

艾萨克森写道，马斯克“与俄罗斯驻美大使交谈时，大使明确告诉他，乌克兰对克里米亚的攻击将导致俄方用核武器反击。”

出于对“更广泛战争”的担忧，马斯克“秘密告诉他的工程师关闭克里米亚海岸100公里范围内的星链。因此，当乌克兰潜艇靠近塞瓦斯托波尔时，它们失去了连接，并被冲上岸，不会造成任何伤害。”

对此，马斯克在社交媒体平台X上回应称：“有争议地区的星链没有被激活。美国太空探索科技公司（SpaceX）没有关闭任何东西。”

此外，马斯克承认乌克兰政府曾“紧急要求”启动克里米亚海岸附近星链一事，“他们的意图明显是要击沉停泊着的大部分俄罗斯舰船。如果我同意了他们的要求，那么SpaceX将明确成为一场重大战争和冲突升级的同谋。”

马斯克也呼吁停战。

“双方应该同意休战。每过一天，就有更多的乌克兰和俄罗斯青年为了得到或失去一小块土地死去，而边界几乎没有改变。这不值得他们牺牲生命。”