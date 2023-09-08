联合国称俄农业银行可重返SWIFT 乌方反对

联合国星期五（9月8日）在一封信中告诉俄罗斯，俄罗斯农业银行在卢森堡的一家子公司可以立即向SWIFT申请，在30天内“实质接入”国际支付系统。

路透社报道，联合国秘书长古特雷斯8月28日告诉俄罗斯外长拉夫罗夫：“SWIFT已确认，RSHB Capital S.A.作为债券发行公司，有资格申请加入SWIFT，并接入SWIFT进行粮食和化肥交易。”

RSHB Capital S.A.是俄罗斯农业银行（Russian Agricultural Bank）的子公司。俄罗斯去年2月入侵乌克兰后，欧盟去年6月将俄罗斯农业银行剔除在SWIFT系统之外。

古特雷斯说，联合国可以通过四项措施，帮助改善俄罗斯谷物和化肥出口，以期说服莫斯科回到允许乌克兰谷物出口的黑海粮食协议上。

联合国的四项措施包括使RSHB Capital成为全球金融机构与俄罗斯农业银行之间的中介，让RSHB Capital可以在SWIFT系统上与全球银行交换信息；与英国劳埃德保险公司（Lloyd’s）共同发起服务于俄罗斯粮食和化肥出口的保险机制；帮助解冻俄罗斯化肥公司在欧盟的相关资产；以及探讨方便俄罗斯农产品船只进入欧盟港口的方法。

古特雷斯告诉拉夫罗夫，联合国可以立即就所有措施采取行动，条件是“双方明确同意，落实这些措施将使俄罗斯重返黑海粮食协议，让协议全面恢复运作”。

同日，乌克兰外交部发言人尼科连科说，乌克兰反对为恢复两国粮食协议而放松对俄罗斯的制裁。

他在脸书上写道：“放松对俄罗斯的部分制裁，以换取恢复粮食协议，这将是俄罗斯粮食讹诈的胜利，也让莫斯科有机会展开新一轮讹诈。”

黑海粮食协议去年由联合国与土耳其联合提出，并从中斡旋，促使俄罗斯和乌克兰同意加入。不过，协议实行一年后，俄罗斯今年7月以联合国并未兑现承诺为由退出协议。