美官员：美国希望助越南减少对俄军事依赖

美国总统拜登即将对越南进行国事访问，美越关系预计将升级为战略伙伴关系。美国副国家安全顾问费纳（Jon Finer）说，此次美越关系升级将涵盖安全层面。

路透社报道，费纳星期天（9月10日）在与拜登赴越南的飞机上称，现阶段双方没有要宣布的武器交易，但美国及其合作伙伴可以向越南提供帮助，使其摆脱俄罗斯军事供应的束缚，而越南愿意接受这一提议。

《纽约时报》此前引述越南财政部3月份的一份文件称，越南计划通过在西伯利亚的俄越石油合资企业来支付军队现代化的费用。

另据路透社曾看到过的一些文件，俄罗斯将向越南提供信贷资金来购买重型武器，包括反舰导弹、反潜机和直升机、防空导弹系统和战机，不过文件真实性尚未得到证实，越南也未对此置评。

越南正在与包括美国在内的多个武器供应商进行谈判，最近几周，河内与莫斯科高层官员举行了数次高级国防会议。

费纳说，美方的提议将有助于减少河内对莫斯科的军事依赖，“我们认为他们（河内）对这种关系越来越不适应”。

除安全和贸易等课题以外，拜登此行的一项核心内容将聚焦半导体领域。路透社引述一名美国官员称，这为两国外交升级增添了具体的可交付成果。目前还不清楚美国政府对半导体行业的扶持力度会有多大。美国政府在五年内，每年只提供1亿美元（约1亿3600万新元）用于支持全球半导体供应链。官员们说，其中很大一部分可能会流向越南。

由于越南在芯片领域面临工程师严重短缺的问题，因此培训技术工人也有望得到更多支持。

消息：有望就稀土问题与越南达成协议

美越领导人预计也将重点讨论加强关键矿物供应链，尤其是稀土。两位熟悉该计划的人士说，拜登在星期一（11日）结束访问返美前，有望就稀土问题与越南达成协议。

不过，目前没有更多关于这方面的细节。据参与近期一项计划的人士说，美国公司过去曾试图与越南稀土公司合作，但并未成功。

拜登与越南共产党总书记阮富仲将于新加坡时间星期天晚上8时30分共同召开记者会。