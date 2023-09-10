摩洛哥救援工作争分夺秒

摩洛哥强震发生后，救援人员在坍塌的废墟中争分夺秒，试图挽救更多生命。世界卫生组织预计，受灾人数已超过30万；伤亡人数预计将持续攀升。

综合路透社和新华社报道，摩洛哥南部城市马拉喀什星期五（9月8日）发生6.8级强震后，又发生多次余震；截至星期天（10日）早上，当局居民仍感受到明显余震。

由于地震发生在摩洛哥东南部山区，而当地居民大多住在用石头和砖瓦砌成的房屋中，房屋抗震性差，震后交通和通信也受阻，导致伤亡人数惨重。

图为一名遇难者家属在葬礼上悲痛哀嚎。（路透社）

据摩洛哥内政部星期天（10日）晚公布的数据，至少有2122人遇难，另有2421人受伤，其中约千人伤势严重。目前无法得知地震废墟下有多少人被困。

红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）全球行动总监霍尔特说：“未来两三天是寻找受困废墟人员重要时机。”

在震中附近的艾米兹米兹村（Amizmiz），倒塌的砖墙横在狭窄的街道上，导致大型机械设备无法进入，救援人员被迫在废墟里徒手挖人。图为两名孩子走过损毁的建筑废墟。（路透社）

而幸存的人们除了穿梭在坍塌的废墟旁，徒手挖掘失踪的亲友外，同时也在寻找食物和饮用水。此外，医疗救援物资也开始出现短缺。

36岁的灾区居民努姆加尔（Yassin Noumghar）说：“我们失去了房屋，也失去了亲人，我们在外面睡了两天。”努姆加尔无助地说，灾区至今仍缺水、缺粮、缺电，截至目前，他几乎没有得到政府的援助。“我们只希望政府能帮助我们。”

9月10日，西班牙军事应急部队（UME）准备搭乘空客A400军用飞机前往摩洛哥灾区救援。（法新社）

9月10日，卡塔尔国内安全部队的搜救队成员乘机前往摩洛哥灾区。（法新社）

法国总统马克龙在二十国集团（G20）峰会上说：“如果摩洛哥需要援助，法国将随时准备向摩洛哥提供援助。”

刚在2月遭遇大地震的土耳其也表明愿意提供援助；西班牙政府则说，已在星期天收到摩洛哥发出援助请求，当局将派出搜救队。另外，卡塔尔的搜救队已启程前往摩洛哥。