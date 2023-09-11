彭博社：印度G20峰会取得成功 美国找到更有效方法应对中国

中国国家主席习近平缺席上周末（9月9日和10日）的二十国集团（G20）峰会，可能是为了给予G20轮值主席国印度冷待。但彭博社指印度总理莫迪以及美国和欧洲盟友，已经找到在世界舞台上更有效对抗中国的方法。

G20成员国对印度成功争取G20联合声明获得通过表示肯定，尽管在峰会的前几天，对于能否发布G20联合声明依然是个问号。此次峰会不仅就俄乌战争这个最棘手的问题达成一致，还通过非洲联盟成为G20的正式成员，联合声明还涵盖气候变化和债务可持续等新兴市场优先事项。

新德里G20峰会的结果激怒了乌克兰，基辅认为G20联合声明对于俄乌战争的措辞，比去年印度尼西亚峇厘岛G20峰会的联合声明还要弱。

但对于美国与盟友来说，为了让莫迪赢得这一局并提升印度作为崛起大国的地位，以削弱中国在全球的影响力，新德里G20联合声明遭受批评，是一个小小的代价。

报道称，带头发起的这一行动的美国总统拜登，视印度为孤立中国和俄罗斯的最大希望，还可以为由美国为主导世界秩序打一剂强心针。

新德里G20峰会的结果表明，华盛顿终于掌握了以印度为首的“全球南方”语言。

卡内基国际和平基金会南亚项目主任维什纳夫说：“一些分析人士批评新德里G20联合声明淡化俄乌问题的措辞，是西方‘示弱’的迹象。但我们可以换一个角度来看，西方致力于确保印度在这场峰会中取得成功。如果峰会无法达成共识，对印度来说将是非常令人失望的。”