朝媒：金正恩赴俄 将会见普京

朝鲜和俄罗斯方面证实，朝鲜领导人金正恩即将访问俄罗斯，并将会见俄罗斯总统普京。

朝鲜官媒朝中社星期一（9月11日）报道，应俄罗斯总统普京邀请，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩即将访问俄罗斯，其间将与普京举行会晤。

俄新社同日报道称，俄罗斯克里姆林宫宣布，应普京邀请，金正恩将“在未来几天内对俄进行正式访问”，两人将举行“一对一会谈”。

韩联社星期一早些时候引述韩政府消息人士称，金正恩已乘专列启程赴俄，列车于星期天（10日）下午发车。

俄罗斯是金正恩自冠病疫情暴发以来出访的第一个国家，他上一次正式出访是在2019年6月30日。当时他在韩朝之间非军事区的板门店会见了时任美国总统特朗普。

金正恩上一次访俄是在同年4月，目的地同样是符拉迪沃斯托克。他当时与普京举行了首次会晤，并在会谈后共同出席记者会。塔斯社指出，金正恩与普京当时不仅进行了一对一会晤，各自也有代表团参加。

《纽约时报》日前报道了金正恩将再次访俄并会见普京的消息，但俄朝一直拒绝对此作明确回应，克宫上周谈及此事时，曾表示俄愿意与朝发展关系，不管其他国家如何评价。

报道称，金正恩此访料与普京讨论武器交易问题。普京希望朝鲜能提供炮弹和反坦克导弹，金正恩则希望俄罗斯能提供先进的卫星和核动力潜艇技术，以及粮食援助。

美国国家安全委员会发言人沃森（Adrienne Watson）星期一（11日）说，美方敦促朝鲜遵守此前做出的公开承诺，不向俄提供或出售武器。

此外，俄罗斯塔斯社星期一早些时候称，普京已经前往符拉迪沃斯托克，准备出席在该市举办的东方经济论坛（EEF）。路透社报道指出，俄当局已在符拉迪沃斯托克街头增派警力，但并未悬挂朝鲜国旗。而金正恩2019年访问符拉迪沃斯托克时，该市街头挂满了朝鲜国旗。