北约明年举行冷战以来最大规模军演

北约将举行冷战以来最大规模军事演习，届时将集结4万多名士兵，模拟俄罗斯对北约成员国之一发起侵略展开演练。

英国《金融时报》星期一（9月11日）报道，北约计划明年举行冷战结束以来规模最大的联合实弹演习——“坚定捍卫者”（Steadfast Defender）军演。这次军演是北约迅速从危机应对转向作战联盟的一部分，俄罗斯入侵乌克兰是推动这项军演的动机之一。

演习将于明年2月和3月在德国、波兰和波罗的海国家举行，会有500至700次空中作战任务、50多艘舰船和约4万1000名士兵参演。除北约国家以外，尚未得到入盟批准的瑞典也将参加演习，届时参演国家将达32个。

北约希望实现历史性改革，转向重型军事力量。去年6月，北约秘书长斯托尔滕贝格说，联盟将把高度戒备部队数量从4万人增加到“远超30万人”。今年7月，北约领导人在立陶宛首都维尔纽斯举行的峰会上同意了新的地区防御计划，并建立了盟军反应部队，即能够对威胁做出快速反应的多国部队。

此外，北约在波罗的海国家部署了多国部队，以便在发生入侵时扼制侵略者的行动。近期由于白罗斯在边境集结了部队，波罗的海国家呼吁北约加强其东部侧翼力量。今年6月，德国表明将在立陶宛长期驻扎4000名士兵。

北约官员说，本次演习将模拟俄罗斯入侵北约成员国的情况，这是向莫斯科展示北约已经做好战斗准备的一个关键举措。