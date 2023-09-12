朝鲜军方实权者倾巢出动 随金正恩访俄

朝鲜军方最高层实权人物倾巢出动，陪同领导人金正恩访问俄罗斯，暗示朝俄军事勾连的规模和内涵。

朝中社星期二（9月12日）报道了金正恩星期天（10日）下午乘专列访俄的消息。报道称，朝鲜劳动党和政府、武装力量机关的主要干部陪同金正恩访问。

从朝中社刊登的照片来看，除了外长崔善姬，随行的还包括在朝鲜军部坐第一、二把交椅的劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲和党中央军事指导部部长朴正天。

朝鲜党中央书记朴泰成、海军司令金明食、党中央军需工业部部长赵春龙似也在随行团之列，从这些人的职权来看，对朝俄首脑会谈的武器交易议题最有发言权。朴泰成兼任国家非常设航天科技委员会主席，主管侦察卫星发射事务。他和金明食都是俄罗斯可能转让的军事卫星和核动力潜艇技术的受益部门主官。

韩联社报道，观察人士认为，朝俄若促成联合军演后，海军将从中发挥中枢作用，赵春龙则负责朝鲜可向俄罗斯提供常规炮弹等弹药的生产工作，日前他曾陪同金正恩视察军工厂。

除军队最高层的李炳哲和朴正天外，与武器交易有关联的部门领导也陪同访俄，凸显金正恩此行浓厚的军事色彩。

朝鲜总理金德训等人到平壤火车站欢送金正恩，访问团上车前同红毯边上站成一排的送行干部们一一握手。金正恩的胞妹金与正也现身平壤站，但没有和金正恩等人站在一块，是否随行访问尚不清楚。

朝俄两国星期一（11日）晚间同时宣布，金正恩应俄罗斯总统普京邀请访俄，并将同普京举行首脑会谈。朝中社没有披露金普会的时间、地点、议题等细节。除对外媒体外，面向境内民众的党报《劳动新闻》也刊登了金正恩访俄的消息。