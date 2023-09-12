普京：乌克兰只有在资源耗尽才可能谈和

俄罗斯总统普京说，乌克兰只有在资源耗尽的情况下才可能开始和谈，并将利用任何可能的停止敌对行动的机会，在西方的帮助下重新武装自己。

路透社报道，普京星期二（9月12日）在俄罗斯太平洋港口城市符拉迪沃斯托克举行的一个经济论坛上发表讲话时说，乌克兰对俄罗斯军队的反攻迄今失败，乌克兰军队损失惨重。普京说：“我的印象是，他们想尽可能地蚕食资源，然后在资源接近于零时，通过实现停止敌对行动、开始谈判，以补充资源和恢复作战能力。”

普京说，许多潜在的调解人曾问他俄罗斯是否准备好停止战斗，但他说，俄罗斯在面临乌克兰反攻时很难停止战斗。他补充道，要想有任何会谈的机会，乌克兰首先必须取消其自我施加的和谈法律禁令，并解释它想要什么，“然后我们再看着办”。

俄罗斯控制着乌克兰约18%的领土，包括2014年吞并的克里米亚，以及2022年控制的乌克兰东部和南部大片地区。几个月来，乌克兰一直在努力收复部分领土，并夺回了一些村庄，但面对布满数千枚地雷的俄军重兵把守的防线，乌克兰尚未取得重大领土突破。

西方希望助乌打败俄 俄官员：不切实际的白日梦

乌克兰说，不把最后一名俄罗斯士兵赶出乌克兰领土，它决不罢休。西方国家表明希望帮助乌克兰打败俄罗斯，但克里姆林宫官员称这是不切实际的白日梦。

普京说，西方决定向乌克兰提供集束炸弹和贫铀弹是一种犯罪，尽管这种供应可能会延长战争，但不会改变战争的最终结果。他还批评西方向乌克兰提供F-16战斗机的决定。

在被问及俄罗斯是否需要实行新的义务兵役制时，普京说，每天都有1000名至1500名俄罗斯人签署自愿参军合同。普京说，在过去六七个月中，有27万人签署了自愿合同，这一数字略低于俄罗斯前总统梅德韦杰夫本月早些时候所说的28万人。