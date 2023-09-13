西班牙女记者做现场直播被男子摸臀

西班牙一名男子在一名女记者做现场直播时触摸她的臀部，还问她在哪家电视台工作，已被警方逮捕。

路透社报道，西班牙上月刚发生足总会长当众强吻女足主帅的风波，现在又发生在镜头前对女性毛手毛脚的事件，政府官员怒不可遏，纷纷予以谴责。

Cuatro频道的女记者巴拉多（Isa Balado）星期二（9月12日）在马德里为一起抢劫案做现场报道时，一名男子突然从后方接近她，摸了她的臀部，还问她在哪家电视台工作。

巴拉多说，她原本还想继续做报道，但主播阿巴德（Nacho Abad）告诉她，让这名男子站在镜头前，她于是责问了男子的行为。

男子走开时还试图触摸巴拉多的头，但她及时闪开了。

这名男子过后还再次接近巴拉多，说听到巴拉多对他的指控，并要求她“说实话”。巴拉多要求导播把这个片段剪掉，因为她不想让这名无赖获得更多关注。

西班牙警方在X（前称推特）社媒平台说，在镜头前非礼女记者的男子已经落网。

西班牙女足球员埃尔莫索（右四背对镜头）在颁奖礼上与西班牙足总会长卢比亚莱斯（右三面对镜头）相拥时，卢比亚莱斯突然嘴对嘴吻了埃尔莫索。（路透社）

8月20日，西班牙女足在澳大利亚悉尼拿下女足世界杯冠军后，西班牙女足球员埃尔莫索（Jenni Hermoso）在颁奖礼上与西班牙足总会长卢比亚莱斯（Luis Rubiales）相拥时，卢比亚莱斯突然嘴对嘴吻了埃尔莫索，引发哗然。

埃尔莫索坚称她不是自愿的，并已诉诸法律。

卢比亚莱斯一开始时坚称接吻是两人你情我愿的，拒绝向足总辞职，但后来因面对多方压力，终于在9月10日宣布辞职。