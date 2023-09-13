金正恩称确信俄罗斯将赢得战争胜利

朝鲜领导人金正恩星期三（9月13日）向俄罗斯总统普京赞扬了俄罗斯军队英勇的表现，他称确信俄罗斯将赢得对敌人的“伟大胜利”。

综合路透社和法新社报道，在会谈后的晚宴上，金正恩告诉普京：“我坚信，英雄的俄罗斯军队和人民将辉煌地继承他们的胜利和传统，在军事行动和建设强国两条战线上大力展现他们的崇高尊严和荣耀。我们相信，俄罗斯军队和人民将在正义斗争中赢得伟大胜利，惩罚那些追求霸权、扩张和野心的邪恶集团。”

普京则指出，他与金正恩开放地交换了意见，朝俄两国将在各个领域深化关系。尽管受到国际制裁，但俄方注意到了一些与朝鲜进行军事合作的“可能性”。

当被问及西方媒体有关普京与金正恩会晤可能导致俄罗斯向朝鲜提供武器的报道时，克宫发言人拉夫罗夫没有直接回复，但表示西方向乌克兰提供苏联时代的武器违反了合同协议。

这指的是以前属于华约组织的中欧和东欧国家向基辅提供了曾经莫斯科给予他们的武器，但这些武器被规定禁止转让给第三方。

针对金正恩与普京的会晤，英国首相苏纳克的发言人说：“我们敦促朝鲜停止与俄罗斯的军备谈判，并遵守不向俄罗斯出售武器的公开承诺。这次访问显示了俄罗斯在国际舞台的孤独处境。由于国际社会团结一致抵制俄罗斯对乌克兰的入侵，普京不得不转向与朝鲜这样的政权交好。”