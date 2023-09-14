米利：美撤出阿富汗令人遗憾 “不是我想要的结局”

美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）说，他对美国长达20年阿富汗冲突的结局感到“非常遗憾”，“从广义上讲，这场战争已经输了”。

今年8月是美国从阿富汗撤军两周年。美国广播公司（ABC）星期四（9月14日）报道，米利接受ABC定于星期天（17日）播出的《本周》（This Week）节目采访时说，美国从阿富汗撤军后，阿富汗政府在与塔利班达成的权力分享协议生效之前就已垮台，造成了混乱。阿富汗战争“从广义上讲已经失败”，它的收场“并不是我想要的结局”，这是“战略挫折、战略失败”。

米利指出，阿富汗战争“不是在最后10天或10个月内输掉的”；战争的失败通常是许多年来诸多转折和曲折的累积结果，阿富汗战争也是如此。美方和塔利班及其盟友作战20多年，塔利班最终在阿富汗取得了胜利，背后“原因有很多”，“从九一一事件开始，我们很多人都有很多遗憾”。

米利强调，曾在阿富汗战斗的美军“连续20年保护美国免受来自阿富汗的攻击”，并“给阿富汗人民带来了过上更好生活的希望”。因此，他希望“每一位在那里穿上军装的人都能昂首挺胸”。

他也坦言，当初美军没有更快撤离是一个错误。不过，他同时也称赞美方在撤军过程中取得的成功，指撤军是“令人惊叹的后勤壮举”。

2001年的九一一事件发生后，美国和盟友进军阿富汗，由此引发的阿富汗战争成为美国最漫长的军事行动。2021年8月30日，美国国防部宣布美国完成从阿富汗的撤军行动，美方撤出了约12万4000名使馆人员、美国公民和面临危险的阿富汗人。塔利班随后宣布接管阿富汗。

同年9月1日，美国总统拜登面向全国发表讲话称，美国从阿富汗撤军，将“结束通过大规模军事行动改造其他国家的时代”。时任众议院少数党领袖麦卡锡则在国会召集共和党退伍军人谴责拜登，称美国撤出阿富汗是“美国政府在军事舞台上的最大失败”。