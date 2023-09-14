俄媒：朝鲜安保人员给金正恩座椅消毒

俄罗斯媒体报道称，在朝鲜领导人金正恩与俄罗斯总统普京会晤前，朝方人员对金正恩要坐的椅子进行了几分钟的消毒。

金正恩与普京于星期三（9月13日）举行会晤。《生意人报》（Kommersant）等俄罗斯媒体星期四（14日）披露，俄方提供给金正恩的椅子成了朝方最关心的问题；朝方对第一把椅子不满意，俄方又提供了一把一模一样的椅子。

报道还说，朝方的安保人员花了几分钟时间对金正恩要坐的椅子进行消毒。根据媒体公布的视频，朝方安保人员在克宫保镖的疑惑注视下，向金正恩的椅子喷洒了味道像是消毒液体的喷雾，并一丝不苟地擦拭了椅子扶手、椅子腿，甚至是周围区域。

另据朝鲜官媒朝中社报道，金正恩在会晤期间邀请普京访问朝鲜，而普京接受了邀请。

俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫星期四晚些时候证实，普京“欣然”接受了金正恩的访朝邀请，俄外交部长拉夫罗夫将在今年10月访问平壤。

路透社指出，自2022年俄乌战争爆发以来，普京本人已经很少出访。

根据媒体报道，金正恩与普京此次会晤氛围融洽，两人星期三共进午餐时，金正恩还表态称坚信俄罗斯将在与西方的“神圣斗争”中取得胜利，并举杯致敬朝俄友谊。

佩斯科夫星期四说，金正恩会在俄罗斯多停留几日。

韩国对此次俄朝领导人会晤保持密切关注。韩联社报道，韩国国家安全保障会议（NSC）常委会星期四早些时候召开例会，敦促俄朝履行联合国安全理事会相关决议和各类国际制裁措施规定的禁止军火交易及军事合作义务，同时警告俄朝必将为违背安理会相关决议威胁韩国安全的所有行为付出代价。

美国国务院也放话称，如果俄朝达成任何新的武器交易，拜登政府将“毫不犹豫地”对两国实施额外制裁。

佩斯科夫星期四针对俄会否取消朝鲜当前受到的制裁时表明，俄罗斯仍然是安理会负责任的成员国。但他也表示，莫斯科将根据自身利益发展与朝鲜的关系。