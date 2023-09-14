称与俄罗斯公民进行非法活动 俄驱逐两名美国外交官

俄罗斯外交部宣布驱逐两名美国外交官，称二人同一名涉嫌与外国合作的俄罗斯人保持联系。

综合法新社和路透社的报道，俄罗斯外交部星期四（9月14日）在一份声明中说，俄方已召见并告知美国大使林恩·特雷西（Lynne Tracy），美国使馆的两名官员，一等秘书杰弗里·西林（Jeffrey Sillin）和二等秘书大卫·伯恩斯坦（David Bernstein），必须在七天内离开俄罗斯。

声明说，被点名的美国外交官员进行了“非法活动”，与俄罗斯公民肖诺夫（R. Shonov）保持联系。肖诺夫被指控与外国进行“秘密合作”。

据报，肖诺夫受雇于美国驻俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克（中国称海参崴）总领事馆长达25年之久，直到2021年俄罗斯下令解聘美国使团驻当地的工作人员。

俄罗斯联邦安全局（FSB）指控称，肖诺夫向美驻莫斯科大使馆传递了有关俄征兵运动如何在2024年俄总统大选前，造成政治不满情绪的信息。

联邦安全局于5月逮捕了肖诺夫。美国对此表示强烈谴责，称俄罗斯使用“越来越压迫性的律法来针对自己的国民”。

俄外交部星期四说，肖诺夫受雇从事破坏俄罗斯国家安全的任务，任何美国使馆干涉俄内政的行为都将受到制止。