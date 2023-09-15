印尼前八个月进口大米相当于去年同期六倍

拥有2.7亿人口的印度尼西亚，是东南亚人口最多的国家，而大米是印尼人民的主食。印尼统计局星期五（9月15日）发布的报告显示，印尼今年前八个月的大米进口量，约等于去年同期的六倍。

路透社报道，印尼统计局代局长阿玛丽亚说，今年1月至8月，印尼进口了159万吨大米，远高于去年同期的23万7146吨。

她说，其中超过一半的大米是来自泰国，达80.2万吨；其次是越南，达67.4万吨，进口自印度和巴基斯塔的大米分别为6.6万吨和4.5万吨。

印尼政府指定国家采购食品公司Bulog今年进口230万吨大米，以减缓厄尔尼诺现象引发的干旱天气。但Bulog官员本周早前说，仍有45.3万吨大米合同尚未签订。

印尼总统佐科星期五在另一场活动中说：“全球大米价格正在上涨。我们要增加我们的战略大米储备，但现在进口大米非常困难，因为一些国家限制大米出口。”

高温天气对亚洲主要大米生产国的收成构成威胁，大米价格因此上涨高达20%。与此同时，世界最大稻米生产国印度为控制通胀并确保人民的粮食安全，于近期宣布限制大米出口。

印尼国家食品局本周早些时候说，印尼今年全年的大米进口总量包括酒店和餐馆的大米进口量，估计为290万吨。