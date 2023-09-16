美国防科技业高管促政府加快行动 确保领先中国

美国国防科技业拟要求政府加快军事采购速度，并加大对开创性技术的投资，以确保美国在创新前沿领域继续领先于中国。

彭博社报道，近20名美国国防科技业高管下星期一（9月18日）将与拜登政府官员、众议院议长麦卡锡及其他国会议员会晤。

出席者除大数据分析公司Palantir Technologies、边境安防服务提供商Anduril Industries Inc等知名国防科技业总裁，也包括较新近业者如无人机制造商Swarm Aero。

Lux Capital还有DCVC（Data Collective）的两位风险投资家——沃尔夫（Josh Wolfe）和奥科 (Matt Ocko)——也在与会之列。

这些国防科技企业高层还计划在周五发表一封公开信，针对中国急起直追之势发出警告，他们将强调美国“保持技术领先和创新对威慑中国来说是不可或缺的”。

与会的许多公司代表着美国政府尤其是五角大楼与硅谷等美国创新中心加速合作的一部分。

高科技制造公司Hadrian总裁鲍尔（Chris Power）说，许多硅谷高管长期认为，美国政府是“一只行动迟缓的巨兽，不值得与它打交道”。但近年来，美国政府开始从“这是我们希望你们做的事”，转变为“这是你们需要完成的使命，这对我们有激励作用”。

在美国国防科技业协调推动政府维持业界领先优势之际，美国国会也在开始探讨如何监管人工智能（AI）的问题。 参议院多数党领袖舒默星期三就主持了参议员-美国最大科技公司总裁圆桌会议，出席者包括微软、谷歌重组母公司Alphabet、脸书母公司Meta Platforms和电动车巨头特斯拉等美国最大科技公司代表。