G77集团+中国峰会吁建立新世界经济秩序

七十七国集团加中国（G77+China）星期五（9月15日）在古巴举行峰会，呼吁“改变游戏规则”，“建立新世界经济秩序”。

法新社报道，G77+中国是由占全球人口80%的发展中国家和新兴国家组成的集团，古巴于今年1月接任G77峰会轮值主席国。

联合国秘书长古特雷斯与约30位来自非洲、亚洲和拉丁美洲的国家元首和政府首脑，星期五（9月15日）齐聚哈瓦那，参加为期两天的峰会。

联合国秘书长古特雷斯与约30位来自非洲、亚洲和拉丁美洲的国家元首和政府首脑，15日齐聚哈瓦那，参加为期两天的峰会。（路透社）

由西方主导的世界秩序、俄乌战争久拖不决、气候变化和全球经济体系问题日益引发不满。G77峰会东道国古巴总统迪亚兹-卡内尔（Miguel Diaz-Canel）致开幕词时说：“长期以来，全球北方一直按照自己的利益来主导整个世界，现在是时候由南方来改变游戏规则了。”

迪亚兹-卡内尔说，发展中国家是当今世界“多重危机”包括不平等贸易和全球暖化的最大受害者。

古巴外交部长罗德里格斯周三说，G77峰会闭幕时将发表一份声明，强调G77成员国“在日益排他、不公平、不公正且具掠夺性的国际秩序中的发展权”。他说，峰会闭幕声明草案将强调发展中国家面临的许多阻碍，并“呼吁建立新的世界经济秩序”。

与会的阿根廷总统费尔南德斯说，冠病大流行标志着一个划时代的变化，“暴露了各国在取得冠病疫苗方面的不平等”，称“90%的冠病疫苗掌握在10个国家手中”。

G77于1964年由全球南方77个国家成立，旨在促进成员国的集体经济利益，并增强联合谈判能力。

根据G77网站信息，G77如今拥有134个成员国，并把中国列为成员国之一，但中国说，它不是G77的正式成员国。