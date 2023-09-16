德国决定继续接收逃到意大利的难民

德国决定继续收留逃往意大利的难民，推翻了两天前中止履行这项援助协议的决定。

据路透社报道，德国曾在欧盟一项声援计划中，承诺帮助意大利等移民人数特别多的欧盟成员国，接收3500名难民。但德国星期三（9月13日）宣布中止这项协议。德国说，罗马没有落实所谓的“都柏林规则”，即在难民抵达的首个欧盟国家处理庇护申请。

德国内政部长费瑟（Nancy Faeser）星期五（15日）告诉德国广播公司ARD：“我们之所以暂停程序……是因为意大利没有表现出任何按照都柏林程序遣返人员的意愿。现在很显然，我们将履行我们的声援义务。”

费瑟说，最近数千名难民抵达意大利兰佩杜萨小岛，这意味着德国终究会接收难民。兰佩杜萨岛距离北非国家突尼斯只有约145公里，它是许多船民横渡地中海的第一个登陆点之一。

意大利总理梅洛尼星期五呼吁欧盟采取联合行动，“必要时派遣海军”，阻止非法移民和难民从北非穿越地中海。她承诺将采取严厉行动，应对本周兰佩杜萨移民抵达人数激增的情况。约7000名非法移民在那里登陆，当地政治人物纷纷向政府求助。

据意大利安莎通讯社星期六（16日）报道，意大利海岸警卫队在一次救援行动中发现，一个新生婴儿死在一艘载着难民前往兰佩杜萨岛的船上。