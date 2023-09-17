加国政府研究防止退伍军人泄露机密信息

加拿大政府正在调查如何保护军人退役时带走的“敏感技能和信息”，以防它们被转让给外国。

法广（RFI）星期天（9月17日）引述加拿大《环球邮报》（Globe and Mail）近日报道称，三名前加拿大皇家空军战斗机飞行员在中国培训军事人员，涉事飞行员乌姆里什（Paul Umrysh）、蒙克（David Monk）和夏普（Craig Sharp）通过南非试飞学院（TFASA）从事这项工作。

加拿大国防参谋长艾尔（Wayne Eyre）就此事发表评论称，这些报道令人震惊，是当今“大国竞争”的最好证明。

南非试飞学院最近向《环球邮报》发表声明称，学院的培训涉及非机密程序，材料来自公开来源或客户本身；公司制定了协议，防止员工分享可能属于敏感或机密的细节，其中不包括有关北约组织的信息。

加拿大国防部发言人说，加国退伍军人不应分享任何可能破坏自己国家安全的信息。

加防长代理通讯主任明登（Daniel Minden）说，加拿大武装部队成员在接受训练时，因须掌握必要知识而接触了敏感技能和信息，“这些技能和信息属于加拿大，任何前加拿大空军以任何可能对加国安全产生负面影响的方式分享这些知识，都是非常不恰当的”。

他也强调，政府期望现役和退役加拿大武装部队成员遵守军队的价值观，加拿大《信息安全法》对这两类人员都适用，违反该法可能会导致严重后果。

据报，加拿大皇家骑警已联系上述三名前飞行员，了解他们在南非试飞学院的工作情况。

明登说，加当局正在研究如何更新自己的工具，包括向本国军事人员提供的信息和技能，从而更好地保护国家安全。目前政府正在调查上述指控，暂时不会发表进一步评论。

澳洲拟扩大前国防人员向外国政府提供军事训练禁令

加拿大并非唯一对军事人员可能泄露机密信息有所担忧的国家。澳大利亚政府星期四（14日）提出新立法动议，拟扩大此前禁止前国防人员向外国政府提供军事训练的禁令，规定未经防长授权，任何澳洲公民或永久居民都不可以提供军事训练，否则将面对最高20年监禁的处罚。

澳洲副总理兼防长马尔斯向议会提交上述修正案时说，此举是为了确保澳洲的军事机密安全，从而加强国家安全，提高政府防止向外国军队非法转让敏感国防信息的能力。

澳洲拒绝透露具体针对的是那些外国军队。然而在此之前，一名前美国海军陆战队飞行员去年在澳洲被捕。该飞行员被控在南非一所飞行学校培训中国飞行员，目前仍在押，并否认有任何不当行为。