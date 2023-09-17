俄打击乌农业设施 乌无人机袭击克里米亚

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更新 / 2023年9月17日 6:04 PM
发布 /
发布 / 2023年9月17日 5:28 PM
俄乌战事持续，俄罗斯的无人机和导弹袭击了乌克兰敖德萨的一处农业设施（图），乌克兰的无人机则对克里米亚地区的俄军事目标和黑海舰队发动一系列袭击。（法新社）
俄乌战事持续，俄罗斯的无人机和导弹袭击了乌克兰敖德萨的一处农业设施（图），乌克兰的无人机则对克里米亚地区的俄军事目标和黑海舰队发动一系列袭击。（法新社）

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俄乌战事持续，乌克兰空军称，俄罗斯星期日（9月17日）对敖德萨地区南部发动无人机和导弹联合攻击，并袭击了那里的一处农业设施。俄罗斯则表示，乌克兰无人机近几天对克里米亚地区发动一系列袭击，同时瞄准莫斯科。

路透社报道，乌克兰空军在Telegram上说，俄罗斯发射了六架伊朗制造的“沙赫德”无人机和10枚巡航导弹，乌克兰军队在其击中目标之前摧毁了六架无人机和六枚导弹。

敖德萨州州长基佩尔表示，敖德萨东部别列济夫斯基区的一个粮仓和农田遭到破坏。“幸运的是，没有人员伤亡。”

谷物市场一直在密切关注敖德萨及其港口的局势，基辅星期六（16日）表示，两艘货船抵达那里，利用临时走廊驶入黑海港口并装载谷物，出口非洲和亚洲市场。

俄罗斯国防部星期日表示，俄罗斯防空系统从不同方向摧毁了至少六架针对克里米亚的无人机。克里米亚半岛于2014年被俄罗斯吞并，乌克兰最近对该地区的俄罗斯军事目标和黑海舰队发动一系列袭击，试图破坏莫斯科的努力。

莫斯科市长索比亚宁说，两架无人机在莫斯科上空被摧毁，无人机残骸没有造成人员伤亡或设施损坏。俄罗斯奥廖尔州州长克利奇科夫称，星期日早些时候，一架乌克兰无人机损坏了一个油库，引发油箱起火，随后被扑灭。

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