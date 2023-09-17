俄打击乌农业设施 乌无人机袭击克里米亚

俄乌战事持续，乌克兰空军称，俄罗斯星期日（9月17日）对敖德萨地区南部发动无人机和导弹联合攻击，并袭击了那里的一处农业设施。俄罗斯则表示，乌克兰无人机近几天对克里米亚地区发动一系列袭击，同时瞄准莫斯科。

路透社报道，乌克兰空军在Telegram上说，俄罗斯发射了六架伊朗制造的“沙赫德”无人机和10枚巡航导弹，乌克兰军队在其击中目标之前摧毁了六架无人机和六枚导弹。

敖德萨州州长基佩尔表示，敖德萨东部别列济夫斯基区的一个粮仓和农田遭到破坏。“幸运的是，没有人员伤亡。”

谷物市场一直在密切关注敖德萨及其港口的局势，基辅星期六（16日）表示，两艘货船抵达那里，利用临时走廊驶入黑海港口并装载谷物，出口非洲和亚洲市场。

俄罗斯国防部星期日表示，俄罗斯防空系统从不同方向摧毁了至少六架针对克里米亚的无人机。克里米亚半岛于2014年被俄罗斯吞并，乌克兰最近对该地区的俄罗斯军事目标和黑海舰队发动一系列袭击，试图破坏莫斯科的努力。

莫斯科市长索比亚宁说，两架无人机在莫斯科上空被摧毁，无人机残骸没有造成人员伤亡或设施损坏。俄罗斯奥廖尔州州长克利奇科夫称，星期日早些时候，一架乌克兰无人机损坏了一个油库，引发油箱起火，随后被扑灭。