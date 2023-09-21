美联储维持利率不变 暗示年内或再加息

美国联邦储备委员会维持基准利率不变，同时暗示在年内还会再加息一次，之后将在较长时间内维持利率不变。

美国联邦公开市场委员会（FOMC）星期三（9月20日）宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变，符合普遍预期。季度预测显示，19名官员中有12人倾向于年内再次加息。

彭博社报道，由于经济和劳动力市场强势，联储局官员对明年政策宽松的预期较之前有所下降。

预估中值显示，他们目前预计到2024年底联邦基金利率将降至5.1％，高于6月时预测的4.6％。最新预计2025年末该利率将降至3.9％，2026年末降至2.9％。

中国新闻社报道，联储局还公布了备受金融市场关注的经济预测概要。与6月的概要相比，联储局将今年的实际国内生产总值（GDP）增速预期中值上调1.1个百分点至2.1%，将今年的通胀预期、核心个人消费支出（PCE）价格指数中值下调0.2个百分点至3.7%。

联储局依然高度关注通胀风险。官员们继续预计明年通胀率将低于3％，2026年将回到2％。

政策制定者现在预计2024年失业率将上升至4.1％， 6月时的预测为4.5％。

联储局主席鲍威尔在货币政策例会后的记者会上说，当前的利率是限制性的，给经济活动、就业和通胀已经带来下行压力。鉴于过去已取得的进展，“我们确实有能力在前进时保持谨慎”。

他说，联储局准备在适当的情况下进一步加息，并打算将货币政策保持在限制性水平，直到可以确信通胀正朝着2%的设定目标持续下降。

在鲍威尔发表讲话时，美国股市三大指数由涨转跌，美元兑主要货币跌幅收窄，美国国债也遭到抛售，其中2年期、5年期和10年期美国国债收益率均升至10多年来的最高水平。