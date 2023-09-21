泽连斯基安理会发言遭俄代表再三打断 会议变激辩

俄罗斯大使反对乌克兰总统泽连斯基参加联合国安全理事会会议，会议很快演变为各国代表就俄罗斯侵略行径的一场激辩。

这场专注乌克兰问题的安理会会议星期三（9月20日）的早晨刚刚开始，俄罗斯常驻联合国代表涅边贾便以程序问题为由反对泽连斯基参会，并开始与安理会轮值主席、阿尔巴尼亚总理拉马陷入争执。

彭博社报道，涅边贾向会场宣读讲稿称：“我们不认为你给出的理由是有说服力的。”他还一再地试图阻止泽连斯基向出席本周联大高级别会议的各国领导人和外交部长发言。

主持本次会议的拉马显然对涅边贾的打断感到不满。他借用俄罗斯一直以来对侵略乌克兰战争的叫法，开玩笑说他并没有开展一场让泽连斯基发言的“特别行动”。

拉马说道：“所有这些有关违反议事规则的说教，从您口中说出来，真是让人大开眼界。”他对涅边贾称，如果俄罗斯结束它所发起的冲突，那么泽连斯基根本无需发言。

在一番唇枪舌战之后，泽连斯基开始了讲话。

泽连斯基对安理会说：“俄罗斯杀害了至少数万名我国国民，摧毁数百万人的家园，使他们沦为难民。”他同时批评联合国框架给予俄罗斯在安理会的一票否决权。“世界上大部分人认识到这场战争的真相。这是俄罗斯对我国的犯罪和无端的侵略，目的是夺取乌克兰的领土和资源。”