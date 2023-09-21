安华：马国欲向土耳其购买军备

马来西亚首相安华向土耳其总统埃尔多安表明，马国考虑购买土耳其军事配备。

《南洋商报》星期四（9月21日）的报道引述安华说，马国之前是向韩国进行军购，至于接下来欲购进所需的军备，则交由马国武装部队理事会定夺。他说：“我们可能会看看无人机和直升机……就看看土耳其的专业特点。然而，我交由军方定夺，哪一个才是最好的。”

安华抵访纽约出席第78届联合国大会，与埃尔多安进行双边会谈后，告诉随团采访的马国记者，上述事宜交由国防部与财政部，还有涉及军购的机构磋商。他说：“诚如我之前向参谋长联席会议（JCS）所表明的原则，关于采购的事务，哪些需要买的，我们不希望有任何干预。”

另外，安华说，埃尔多安也已同意在今年12月造访马来西亚。

安华也在记者会上提及，马来西亚与土耳其已达成共识，透过各种现行和拟议的举措，应对种族和伊斯兰恐惧症的威胁。安华说，埃尔多安已同意提升合作和遏制战略，应对世界各地特定群体憎恨伊斯兰教的行动。

安华说，土耳其采取的上述战略，应对位于欧洲和中东的活动，马国则专注在亚洲区域。

安华与埃尔多安的双边会谈历时30分钟，双方也发表一份题为“越趋增加的仇恨、不容忍、歧视，以及穆斯林及其神圣不可侵犯的暴力行为”的联合声明。

在这份声明当中，安华与埃尔多安强调伊斯兰恐惧症已到令人担忧的地步，包括在数个欧洲国家发生的焚烧可兰经事件等，因此联合国和各国政府受促加倍努力，向建设宗教包容的方向前进。