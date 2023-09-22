美媒：卫星图像显示 中美俄扩建核试验设施

一组卫星图像显示，俄罗斯、美国和中国近年来都在各自的核试验场建造新设施并挖掘新隧道。专家分析，虽然没有证据表明中美俄有意为核试验作准备，但它们各自投入的大量财力物力可能引发一场核武库现代化竞赛。

美国有线电视新闻网（CNN）星期五（9月22日）发布的特稿文章引述其独家获取的卫星图像称，中美俄各自的核试验场都明显出现扩建迹象。

军事防扩散研究领域的分析师刘易斯（Jeffrey Lewis）说，综合中美俄过去三到五年的卫星图像可以发现，三国都在自己的核试验场所在地点的山下开辟新的隧道和道路，还新建存储设施，而且进出这些地点的车辆也有所增加。

目前虽然没有证据表明中美俄正在为核试验作准备，但刘易斯指出，这些图像的确能够提供“许多暗示，表明俄罗斯、中国和美国可能会恢复核试验”。

美国前情报分析师莱顿（Cedric Leighton）查看CNN获取的卫星图像后也说：“很明显，中美俄都投入了大量的时间、精力和金钱，不仅（努力）使其核武库现代化，还准备进行（核）试验所需的各类活动。”

1996年达成的《全面禁止核试验条约》（Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty）禁止各国开展地下核试验。中国和美国签署了这项条约，但尚未批准；俄罗斯已经批准该条约。不过，中美俄三国都未进行过地下核试验。

然而，俄罗斯总统普京曾在今年2月放话称，如果美国先采取行动，他将下令进行核试验，并强调“任何人都不应抱有全球战略均势可能被破坏的幻想”。

分析人士指出，在美国与中俄两国之间的局势持续紧张之际，即使人们认为实际的武装冲突并非迫在眉睫，各国的扩散风险仍有可能引发一场核试验基础设施现代化竞赛。

刘易斯强调，核试验的威胁“来自于它在多大程度上加速了美国与中俄之间日益加剧的军备竞赛”，而这一问题导致的后果可能会是“我们花费了巨额资金，却并没有变得更安全”。