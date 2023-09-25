朝鲜：与俄罗斯保持密切联系是自然和正常的

继韩国总统尹锡悦抨击俄朝军事合作是“直接挑衅”后，朝鲜政府回应称，朝方与俄罗斯作为邻国，保持密切联系是“自然”和“正常”的。

路透社报道，尹锡悦上星期三（9月20日）在联合国大会发表主旨演讲时警告，如果俄罗斯帮助朝鲜强化武器计划，以换取朝鲜对俄乌战争的支援，这将是“直接挑衅”，韩国及其盟友将不会袖手旁观。

朝鲜官媒朝中社星期一（25日）在一篇题为“政治门外汉、外交白痴的歇斯底里妄言”文章中，谴责尹锡悦“恶意”诽谤朝俄两国的友好合作，直斥尹锡悦缺乏国际关系常识，且已成为美国政府的“扩音器”。

文章表明：“邻国之间保持密切联系是非常自然和正常的，没有理由指责这种做法。”

朝鲜领导人金正恩日前结束为期一周的访俄之行，回国后朝俄两国就加强军事和经济合作达成一致。

韩国与美国担心，俄可能试图从朝鲜取得弹药，以补充因俄乌战争而减少的库存，朝鲜则为核武和导弹计划寻求俄罗斯技术协助。

文章补充称：“朝鲜的外交政策......不会被任何东西所束缚，朝鲜与近邻的友好合作关系将继续加强。”

另据此前报道，俄罗斯外长拉夫罗夫将于10月访问平壤，就朝俄首脑会谈的后续措施与朝方进行磋商。分析猜测，拉夫罗夫或在访朝期间，与朝方协调普京访朝事宜。