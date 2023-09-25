4800多名纳卡亚美尼亚族人 已逃至亚美尼亚

阿塞拜疆分裂地区纳戈尔诺—卡拉巴赫（简称纳卡）向对其发起军事行动的阿塞拜疆投降后，当地已有4800多名亚美尼亚族人逃至亚美尼亚。

路透社报道，亚美尼亚政府星期一（9月25日）在一份声明中说，截至格林尼治标准时间当天上午8时（新加坡时间星期一下午4时），至少有4850人从纳卡地区进入亚美尼亚，比凌晨时段的3000人左右有所增加。

当天晚些时候，俄罗斯卫星通讯社援引亚美尼亚政府数据称，截至上述时间，已有6650人从纳卡进入亚美尼亚。

纳卡被国际社会视为阿塞拜疆领土，但此前不受阿塞拜疆控制。阿政府上星期二（19日）对纳卡地区的分裂分子发起24小时“反恐”行动。经俄罗斯斡旋，阿政府和纳卡当局于星期三（20日）达成停火协议，并表示会保障纳卡亚美尼亚族人的权利，让纳卡重新融入国家。

不过，由于担心遭受种族清洗，纳卡地区的十几万亚美尼亚族人选择迁往亚美尼亚。亚美尼亚当局也已做好接纳他们的准备。

路透社报道称，在卡拉巴赫首府（亚美尼亚称斯捷潘纳克特，阿塞拜疆称汗肯迪），成群结队的亚美尼亚族人把行李装上公共汽车和卡车，准备前往亚美尼亚。

其中一位亚美尼亚族难民对路透社记者说：“事实就是，没有人再回去（卡拉巴赫）了……卡拉巴赫的话题就此已永远结束。”

亚美尼亚族领导人星期一说，在所有族人都撤离之前，领导层会继续驻守原地，同时强调所有迁往亚美尼亚的公民都将有这个机会，“星期一晚些时候当局将为所有希望离开当地的人提供免费燃料”。

俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫星期一就纳卡事件表示，俄罗斯视亚美尼亚为盟友，并与其领导人保持联系，但拒绝接受埃里温（Yerevan）将纳卡局势归咎于莫斯科的企图。

佩斯科夫也说，俄罗斯将努力确保卡拉巴赫亚美尼亚族人的权利得到尊重。

此外，路透社引述阿塞拜疆媒体报道称，阿当局星期一正在和卡拉巴赫亚美尼亚族代表举行会议。