消息：俄天然气和石油巨头将随普京访华

熟悉俄罗斯总统普京访华计划的消息人士称，俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）负责人米勒（Alexei Miller）、俄罗斯石油公司（Rosneft）负责人谢钦（Igor Sechin），下个月将随普京的代表团一同访问中国。

路透社星期一（9月25日）报道，消息人士还说，谢钦将在普京的访问后进行自己在能源方面的活动，但没有提供细节。此外，普京的代表团中还会有其他俄罗斯高级能源官员。

俄罗斯天然气工业股份公司是世界最大的天然气生产商，俄罗斯石油公司则是俄罗斯规模最大的石油生产商。目前这两家企业都没有回复路透社的置评请求。

普京上星期三（20日）正式接受中国国家主席习近平的邀请，他将于10月访问北京并出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。这也将是普京今年3月被国际刑事法院发出逮捕令后首次出国访问。

路透社指出，俄罗斯正在加强与亚洲的联系，特别是与经济大国中国的关系，从而抵消因对乌克兰发动战争受到制裁而导致的与欧洲石油和天然气传统买家的贸易下滑。

自去年战争爆发以来，中俄贸易猛增，俄罗斯已向包括中国在内的亚洲国家出售了大量石油。与此同时，由于经济制裁，俄罗斯无法再向西方出售石油。

普京上一次访华是2022年2月，即对乌发动军事行动的前几天。

俄罗斯希望向中国出售更多天然气，但目前还不清楚此次普京访华期间，双方会否签署任何协议。

今年3月，普京与习近平在俄罗斯克里姆林宫举行会谈，并宣布两国已就连接西伯利亚和中国西北部的“西伯利亚力量2号”天然气管道达成协议，该项目的“几乎所有参数都已商定”，双方将共同努力推动新建中蒙俄天然气管道项目研究及磋商相关工作。

不过，路透社的报道称，两国尚未就通过该线路输送天然气的条款（包括定价方面）达成一致。报道引述行业分析师说，相关谈判非常复杂，部分原因是中国可能在2030年后才会需要更多天然气。