俄罗斯或考虑对日本海鲜实施进口禁令

俄罗斯监管当局星期二（9月26日）说，在日本开始将福岛核电站处理水排海后，俄罗斯正在考虑加入禁止进口日本海产的行列，并寻求与日本进行会谈。

路透社报道，日本上个月开始将福岛核电站的处理水排海后，中国随后宣布全面暂停进口日本水产品。

俄罗斯食品安全监管机构星期二说，当局与中方同行就日本食品出口问题进行讨论。俄罗斯是中国最大的海产供应国之一，并正寻求增加其市场份额。

俄罗斯当局在一份声明中说：“考虑到产品受到辐射污染的风险，当局正在考虑加入中国对日本鱼类产品供应实施限制的可能……与日方协商后将做出最终决定。”

俄罗斯官方数据显示，到目前为止，俄罗斯今年进口了118公吨的日本海鲜。

俄罗斯当局已经致函日本，要求在10月16日前举行会谈，并要求对方提供日本对出口与产品的放射性物质（包括氚）的放射性检测情况的信息。

日本政府发言人星期三（27日）说，日本将仔细审议俄罗斯的上述声明。日本还说，没有科学证据支持来自俄罗斯和中国的批评，“日方强烈呼吁俄罗斯根据科学证据采取行动”。

日本环境部星期一（25日）说，福岛第一核电站附近海水最新分析结果显示，于9月19日采取的样本中，所有11个样本的放射性物质氚的浓度均低于仪器能检测出的下限数值，显示核处理水排海“对人和环境没有不利影响”。