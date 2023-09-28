“纳卡共和国”2024年起不复存在

未获国际社会承认的“纳卡共和国”领导人山姆威尔·沙赫拉马尼扬签署命令，宣布“纳卡共和国”将于2024年1月1日不复存在。

中国通讯社引述俄罗斯卫星通讯社星期四（9月28日）的报道说，沙赫拉马尼扬在命令中称：“以保证卡拉巴赫人民的人身安全和切身利益为先，考虑到俄罗斯维和部队指挥部与阿塞拜疆共和国代表达成的关于保障纳卡居民以及放下武器的军事人员携财产乘坐交通工具在拉钦走廊自由无阻通行的协议，并以纳戈尔诺-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh ）宪法第93条为指导，兹决定，在2024年1月1日前解散所有国家机关及下属组织，纳戈尔诺-卡拉巴赫共和国不复存在。”

命令还建议纳卡地区居民，包括居住在此地以外的居民，了解阿塞拜疆提供的重新融入条件，以便今后在针对纳戈尔诺-卡拉巴赫居住或返回的可能性中作出独立和个人决定。

9月25日，一群纳戈尔诺-卡拉巴赫居民在斯捷潘纳克特市中心集合，准备离开家园。（路透社）

阿塞拜疆国防部9月19日宣布为恢复宪法秩序在纳卡地区发动“局部反恐活动”。9月20日，阿国防部宣布，亚阿双方接受俄军维和部队全面停火的建议：“纳卡共和国”，即纳卡当局完全解除武装，并向阿塞拜疆军队移交武器投降；亚美尼亚在纳卡地区的剩余武装力量和军事人员从俄军维和部队防区内撤离；阿塞拜疆政府承诺将在阿国法律框架内保护纳卡地区民众的权利与安全。

这个1991年自我宣布独立的“纳卡共和国”在建国约32年后将不复存在。1991年12月10日，在一场遭到当地阿塞拜疆人抵制的公民投票中，纳卡地区的亚美尼亚人同意创建一个独立的国家“纳卡共和国”，不过联合国和大部分国家均不承认。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳卡地区归属问题爆发战争。虽然两国1994年达成全面停火协议，但一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。上一轮全面冲突发生在2020年9月，持续六周。在俄罗斯斡旋下，双方停火，同意俄罗斯在纳卡部署维和人员。

俄罗斯新闻社9月28日的报道说，已有7万多人从卡拉巴赫越境进入亚美尼亚。