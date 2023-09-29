《华尔街日报》：北京和华盛顿正在为习近平访美铺路

知情人士说，北京和华盛顿正在推进双方高层官方交流，并采取其他措施改善美中动荡关系的基调，为中国领导人习近平访问美国铺路。

《华尔街日报》星期四（9月28日）引述知情人士的话说，双方正在讨论中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰，到华盛顿访问事宜。他将成为拜登上任以来到访美国的最高级中国官员。何立峰是习近平的亲信之一，掌管经济政策。

知情人士透露，与此同时，中国外长王毅也计划于10月访问华盛顿，为习近平与拜登的首脑峰会做准备。

美国官员称，中国本周早前协助将非法进入朝鲜的驻韩美军二等兵特拉维斯·金转送回美。官员们称，白宫国家安全顾问沙利文在十天前与王毅的一次会议上，提出这名美军士兵的案件。特拉维斯·金目前已被美方扣留。

《华尔街日报》说，美中历经多月全面紧张关系后，最新事态发展为拜登和习近平面对面会晤创造有利条件，也表明习近平有更大可能性出席11月在美国举行的亚太经济合作组织（APEC）领导人峰会。除了APEC峰会，北京还寻求举行习近平与拜登一对一峰会。两国政府都认为，拜习会或有助于推动数月来稳定美中关系的努力。

习近平和拜登上一次会面，是在去年11月在印度尼西亚峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会。

APEC领导人峰会定11月11日至17日在旧金山举行。