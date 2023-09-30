特朗普佐治亚州大选案 首名同案被告认罪

与美国前总统特朗普等一起被控涉嫌试图推翻2020年总统选举佐治亚州投票结果的其中一名被告，与检察官达成认罪协议。

《纽约时报》报道，59岁的佐治亚州保释担保人斯科特·霍尔（Scott Hall）星期五（9月29日）下午，在富尔顿县法庭向法官麦卡菲承认五项故意干扰履行选举职责的轻罪指控。

霍尔是一名保释担保人，他是这起规模庞大的敲诈勒索案中第一个认罪的被告。他最初面临七项重罪指控，包括敲诈勒索、串谋实施电脑欺诈和串谋诈骗国家。

在富尔顿县高等法院法官麦卡菲（Scott McAfee）星期五主理的现场直播聆讯中，霍尔对五项串谋干扰选举职责的轻罪表示认罪。

法官判处霍尔缓刑五年、罚款5000美元（约6330新元）和200小时的社区服务。

霍尔还同意向佐治亚州人民写一封道歉信，并在这起案件的其他被告受审时出庭作证。

根据认罪协议条款，霍尔将交出枪支携带许可证。此外，他将不能参与任何与选举管理有关的活动。

霍尔的律师说，根据协议，霍尔的相关记录将在完成缓刑后清除，认罪协议使霍尔能够免受“生活在严重重罪起诉且不知道何时审判的压力，霍尔“可以睡个好觉并继续他的生活了”。

佐治亚州亚特兰大市一大陪审团8月14日向法庭提交起诉书，指控前总统特朗普及另外18名被告试图推翻美国2020年总统选举佐治亚州结果。这份长达98页的起诉书列出41项指控，其中13项针对特朗普。富尔顿县地方检察官威利斯对所有被告包括特朗普发出逮捕令，限令他们在8月25日中午之前到监狱自首。

首名向富尔顿县监狱自首的被告便是霍尔，他的认罪对威利斯来说是一个重大胜利。这起案件的另外两名被告切斯布罗和鲍威尔的审讯定10月23日开始。