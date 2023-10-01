英防长：希望在乌克兰境内提供军事训练

英国国防部长沙普斯说，除了在英国或其他西方国家培训乌克兰士兵外，英国政府还希望在乌克兰部署军事教官。

综合英国《卫报》和路透社报道，沙普斯接受《星期天电讯报》（Sunday Telegraph）采访时说，他星期五（9月29日）与英国军方领导讨论了让军事训练“更接近乌克兰，并实际进入乌克兰”的问题，并表明英国有可能在乌克兰境内为乌军士兵提供军事训练。“尤其是在乌克兰西部，我认为现在的机会是将更多东西带到‘国内’。”

沙普斯指出，引入乌克兰国内的将不仅仅是培训，他希望英国军火与航太公司BAE Systems等军工防务公司也能继续推进在乌克兰建立武器工厂的计划。

乌克兰总统泽连斯基星期六（30日）说，他希望通过与西方武器制造商合作，将乌克兰国防工业打造成一个“大型军事中心”，为乌军反攻俄罗斯增加武器供应。

此外，沙普斯在采访中透露，他曾与泽连斯基讨论过海军如何在黑海帮助商船抵御俄罗斯袭击的问题。他说，英国是一个海军国家，因此可以提供帮助和建议，尤其因为黑海是国际水域，“重要的是，我们不能让国际航运不受准进入该水域成为默认情况”。

俄乌战争开始以来，英国一直对乌克兰进行军事和财政援助。去年，英国向乌克兰提供了23亿英镑（约38.32亿新元）的军事援助。今年夏天，英当局还与乌克兰合作主办乌克兰复兴大会，为乌克兰重建计划筹集了超过490亿英镑的资金。

对乌克兰军事人员提供训练也是英国援乌举措的一部分。过去一年中，英国为大约2万名乌军进行了为期五周的军事培训课程；英国国防部此前表明，今年年底前有望培训3万多名乌克兰士兵。

9月早些时候，英国皇家工程兵还为乌军士兵开展了爆炸物处理（EOD）培训，教授乌军如何拆除地雷、弹药和其他爆炸装置。

路透社指出，战争持续至今，英国和盟国一直避免在乌克兰正式部署军队，以防增加与俄罗斯发生直接冲突的风险。