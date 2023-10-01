英国首相称没有向乌克兰派遣军事教官的计划

在俄罗斯谴责英国国防部长称有意派遣英国人在乌克兰本土训练乌武装部队的言论后，首相苏纳克星期天（10月1日）表示，英国没有立即向乌克兰部署军事教官的计划。

路透社报道，上个月被任命的英国国防部长沙普斯在接受《星期天电讯报》采访时说，除了在英国或其他西方国家训练乌克兰武装部队外，他还希望向乌克兰部署军事教官。

采访发表几小时后，苏纳克表示，目前没有计划立即向乌克兰派遣英国军队。

苏纳克在曼彻斯特举行的执政党保守党年度会议开始时告诉记者：“国防部长所说的是，将来我们很可能在乌克兰进行一些训练。”

“但这是长期的事情，而不是此时此刻。没有英国士兵现在会被派去。”

俄罗斯前总统梅德韦杰夫星期天表示，任何在乌克兰训练乌克兰军队的英国士兵都将成为俄罗斯军队的合法目标。

梅德韦杰夫在Telegram上写道：“很明显，他们将被无情地摧毁，不是作为雇佣兵，而是作为英国北约专家。”

此前，柏林一些人提出让政府向乌克兰提供可打击俄罗斯领土的“金牛座”导弹，以及试图限制莫斯科对其军队的导弹供应，梅德韦杰夫对此也予以谴责。

“他们说这符合国际法。那么，在这种情况下，攻击制造这些导弹的德国工厂也完全符合国际法。”

梅德韦杰夫说：“这些白痴正在积极推动我们走向第三次世界大战。”