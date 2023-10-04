闯直播室抗议攻打乌克兰 俄女记者散播“假新闻”判监

因在国营电视台现场直播中抗议俄罗斯入侵乌克兰，流亡的俄罗斯记者奥夫斯扬尼科娃星期三（10月4日）被判处八年六个月监禁，罪名是散布有关俄罗斯军队的“假新闻”。

法新社报道，45岁的奥夫斯扬尼科娃（Marina Ovsyannikova）原为俄罗斯国营电视台第一频道编辑，曾在2022年3月闯入新闻直播室，举起以英文和俄文写着“不要战争、停止战争、不要相信宣传、他们在说谎”的标语，随后被捕。

不过，奥夫斯扬尼科娃此次被判刑是因为四个月后她在克里姆林宫外进行的另一次抗议。

莫斯科检察官办公室称：“法院判处奥夫斯扬尼科娃八年零六个月监禁，并在总政权流放地服刑。”

奥夫斯扬尼科娃没有出席宣判，她去年带着11岁的女儿逃离软禁后逃出俄罗斯。

她在星期二（3日）发布的一份声明中，称俄方对她的指控“荒谬且具有政治动机”。

她说：“他们决定鞭打我，因为我不害怕，还直呼其名”。

她还说：“当然，我不承认自己有罪，也不否认自己说过的任何一句话。我做出了一个非常艰难，但却是我一生中唯一正确的道义选择，并且我已经为此付出足够高的代价。”

自去年俄乌战争爆发以来，俄当局对异见人士发起了前所未有的镇压，对数十名反对战争的人处以监禁或罚款。