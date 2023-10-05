马国前环境部长：应尽快制定跨境烟霾法案

马来西亚前能源、科学、科技、气候变化及环境部长杨美盈呼吁马国政府尽快制定“跨境烟霾法案”，针对在马国境外非法烧芭而造成跨境烟霾影响马国的企业与个人。

杨美盈星期四（10月5日）发文告指出，1980年代以来的跨境烟霾，严重影响印度尼西亚、马国、新加坡和文莱的环境、经济、公共健康和福祉，造成的损失估计超过10亿令吉（约2亿8900万新元）。

为了应对这种情况，新加坡在2014年制订“跨境烟霾污染法令”，对付在印尼非法烧芭而导致跨境烟霾的企业，不论这些公司是否属于新加坡公司，或在新加坡是否有办事处。即使企业没有直接烧芭，但只要整个供应链上的一环这么做，他们也可能在新加坡被控。

杨美盈说，她2019年开始主张马国应该参考新加坡的做法，制定“跨境烟霾法案”（THA），对在马国引起烟霾的马国个人或公司采取行动，无论相关林火发生在何处。但马国至今没有具体法律管制这种情况。

她指出，前希盟内阁2020年2月12日讨论并原则上同意制定“跨境烟霾法案”，但同年2月底“喜来登事件”打断相关立法进程。她曾在国会询问政府对提呈“跨境烟霾法案”的立场，但国盟政府及目前团结政府都无意这么做。

她说，反对者指“跨境烟霾法案”即使制定了，也将无用武之地，因为马国政府必须在印尼收集公开焚烧的证据。跨境起诉也非常具有挑战性且须要印尼当局配合。

她认为，即使如此，这项法案仍将对非法烧芭者具有吓阻作用。她因此呼吁团结政府尽快制定这项法令。