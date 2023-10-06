普京：正常人都不会对俄动用核武

俄罗斯总统普京在一场公开讲话中说，世界上任何一个头脑正常的人都不会对俄罗斯使用核武器，而且潜在的敌人都了解俄罗斯的核武库。

路透社报道，普京星期四（10月5日）在瓦尔代国际辩论俱乐部（Valdai Discussion Club）会议上发表年度主旨演讲，期间做出上述表态。在回答其中一道提问时，普京说还不准备宣布俄罗斯是否需要恢复核武器试验，同时表明“理论上我们可以撤销批准”《全面禁止核试验条约》。

美国有线电视新闻网（CNN）日前报道，综合近几年的卫星图像来看，可以发现俄罗斯、中国和美国都在各自的核试验场修建新设施，如挖掘新隧道。分析认为，大国间可能引发新的核试验竞赛。

联合国大会在1996年通过《全面禁止核试验条约》，中国、美国、朝鲜、伊朗、以色列、印度、巴基斯坦和埃及这八个核技术持有国拒绝签署，因此条约一直未能全面生效。不过，自1996年至今，中俄美没有进行过核试验。

普京今年2月曾表示，如果美国先采取行动，他将下令进行核试验。

普京星期四还说，俄罗斯已基本完成了具备核能力的萨尔马特（Sarmat）洲际弹道导弹系统的研制工作，并成功试射了具备核能力的核动力布列维斯特尼克（Burevestnik，又称“海燕”）战略巡航导弹。

根据之前的报道，普京在2018年3月的一次演讲中透露了萨尔马特洲际弹道导弹的存在。他当时表明，包括这款导弹在内的一系列新型现代化武器，能够让美国的导弹防御系统形同虚设。今年9月初，俄罗斯宣布已经将萨尔马特洲际弹道导弹投入战斗值班。

此外，普京还在本次演讲中谈到俄乌战事。他说，乌军自今年6月开始反攻以来，已经损失超过9万兵力、557辆坦克和大约1900辆装甲车。他也表明，在当前和接下来的几年中，俄罗斯的经济能够支撑更高的军事支出。