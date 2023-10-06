普京：不反对乌克兰入欧盟 西方所谓“秩序”为殖民思想

俄罗斯总统普京说，俄罗斯一向来反对乌克兰加入北约，因为这会对俄罗斯的安全构成威胁，但他说俄罗斯不会反对乌克兰加入欧盟。

综合路透社和新华社报道，瓦尔代国际辩论俱乐部年会全体会议星期四（10月5日）在俄罗斯南部城市索契举行，普京在会议上作此表示。

普京指西方特别是美国试图用“秩序”取代国际法，随意制定“规则”并要求别人遵守，这是殖民思想的表现。他说，西方是时候“停止傲慢”了，殖民统治时代早已一去不返。

普京说，未来的世界应该集体决策，而不是一方为所有人做决定。俄罗斯希望生活在一个开放、互联的世界。他说，不应把自己的想法强加给其他国家和人民。世界的多样性不仅应得到保护，而且应成为普遍发展的基础。

普京不排除俄罗斯恢复核试验的可能性，他说，俄罗斯可能会撤回对一项具有里程碑意义的禁止核试验条约的批准，并证实俄罗斯已经成功测试了一枚实验性核动力巡航导弹。

普京说，美国已签署但尚未批准1996年全面核试验禁令，而俄罗斯已签署并批准。他认为俄罗斯可以效仿华盛顿的立场，“理论上，我们可以将批准撤销。”

莫斯科上一次进行核试验是在1990年，苏联在一年之后解体。俄罗斯于2000年批准了全球核试验禁令。

去年2月24日俄罗斯开始向乌克兰展开“特别军事行动”后不久，基辅就申请加入欧盟，并已获得欧盟正式候选国地位，但乌克兰要达到入盟条件可能需要多年时间。

瓦尔代国际辩论俱乐部为俄罗斯智库，成立于2004年9月，每年举办一次年会，是世界各国政治家、学者交流互动的重要平台。今年的年会10月2日至5日在索契举行，主题为“公平的多极化：如何确保所有人的安全与发展”，来自42个国家和地区的约140名代表出席。