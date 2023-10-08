俄欲重返联合国人权理事会 美国坚决反对

俄罗斯将于下星期二（10月10日）尝试重返联合国人权理事会。

路透社星期天（8日）报道，联合国大会将在下星期二投票选出15名新成员，加入总部设在日内瓦的联合国人权理事会，在2024至2026年间担任理事国。

根据人权理事会的规章制度，47个理事国名额按地区分配：非洲国家集团13席、亚太国家集团13席、东欧国家集团六席、拉美和加勒比国家集团八席，以及西欧和其他国家集团七席。

每个地区国家集团通常会预先选定自己的候选人，然后由联合国大会批准。

路透社指出，今年有两个集团的候选人数超过了可用席位数。拉丁美洲的巴西、古巴、多米尼加共和国和秘鲁这四个候选国，将竞争该地区的三个席位；东欧的阿尔巴尼亚、保加利亚和俄罗斯三国，将竞争该地区的两个席位。

2022年2月对乌克兰发动军事行动后，俄罗斯被逐出了联合国人权理事会，如今它试图再次加入，引起了异议。

法新社称引述一名匿名美国国务院发言人称，美国希望联合国的成员国“坚决拒绝”俄罗斯“荒唐的”候选资格，强调“俄罗斯军队在乌克兰犯下了违反国际人道主义法的行为，包括战争罪和反人类罪”。

联合国高级专家卡特扎罗娃（Mariana Katzarova）近日指出，自俄乌战争爆发以来，俄罗斯国内的镇压活动愈演愈烈，达到了“近年历史上前所未有”的程度。

路透社称，一个国家想要当选人权理事会成员，须要在联合国193个成员国中获得97票支持。去年有93个国家投票赞成中止俄罗斯的理事国资格，另有24个国家反对。

即将于星期二举行的投票会以不记名的方式进行。路透社称，这次投票或许可以让人们更清楚地看到一个支离破碎的世界——一些发展中国家已经对西方持续关注乌克兰的做法感到厌倦。

国际危机组织驻联合国总部代表高万（Richard Gowan）认为，纽约的西方外交官“相当担心”俄罗斯会重返人权理事会，如果成真，将是“联合国的一场大规模公关灾难”。

高万还说，俄罗斯一直认为许多联合国成员国私下对俄抱有同情，但并不会在公开场合对俄表示支持，因为害怕因此与西方大国对立，“莫斯科希望，这个所谓的沉默多数能在这次不记名投票中支持它”。

俄罗斯驻联合国大使涅边贾驳斥称，没有什么“民主灯塔”或“流氓国家”，“任何成员国都不能声称自己不受侵犯人权行为的影响”。

联合国人权委员会人权观察（Human Rights Watch）主任卡尔博诺（Louis Charbonneau）坦言，没有哪个人权理事国“拥有完美的人权记录”，但是人权理事会有成员国标准。他指责俄罗斯和中国罔顾这些标准。

人权观察以北京侵犯新疆维吾尔少数民族权利为由，呼吁成员国也不要投票支持中国。但路透社指出，亚洲地区此次有四个国家竞争四个空位，中国是其中之一，在投票中面临的风险很小。

本次投票的其他候选国也包括科特迪瓦、马拉维、加纳、科威特、印度尼西亚、日本、荷兰和法国。