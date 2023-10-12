俄国家杜马下周就撤销批准《全面禁止核试验条约》投票

俄罗斯国家杜马（议会下院）将于下周就撤销批准《全面禁止核试验条约》进行投票。

路透社报道，俄罗斯国家杜马定于下星期二（10月17日）对撤销议案进行一读，预计议案将在两天后完成通过。

杜马国际事务委员会主席丝卢茨基（Leonid Slutsky）星期四（12日）说，杜马所有450名成员都是该议案的提案者（支持者），这表明，该议案一定会获得一致通过。随后，俄罗斯会把此举告知于联合国秘书长。

俄罗斯2000年批准了《全面禁止核试验条约》（CTBT）。美国虽然签署了该条约，但从未批准。俄罗斯总统普京上周说，俄方取消批准该条约的意义在于“反映”美国的立场。

杜马主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）说：“23年来，我们一直在等待华盛顿批准条约。（美方）这算什么？是双重标准、卑鄙和不负责任的态度。没有别的词来形容了。”

沃洛金指出，在这种情况下，俄罗斯必须完全以本国公民利益为指导来采取行动。

此外，俄罗斯外交部副部长里亚布科夫星期二（10日）指责美国在内华达州的核试验场进行准备工作。但他也表明，除非华盛顿恢复核试验，否则俄罗斯不会这么做。

美国国务院则驳斥称，里亚布科夫的指控是“莫斯科在乌克兰非法战争的背景下，加剧核风险和紧张局势的、令人不安的努力”。

路透社报道称，据安全人士分析，在俄乌战争的情境下，俄罗斯与西方的紧张局势已经达到了60年来的最高点，核试验可能会让情况更加恶化，并促使美国、中国和其他国家在本世纪首次恢复核试验。