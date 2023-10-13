美国会报告：必须为同时与中俄发生战争做好准备

由美国国会任命的一个跨党派小组发布报告说，美国必须通过扩大常规力量、加强联盟和加强核武器现代化计划，为可能同时与俄罗斯和中国发生的战争做好准备。

路透社报道，美国国会战略态势委员会星期四（10月12日）发布这份报告之际，正值美中在台湾和其他问题上关系紧张，以及与俄罗斯因入侵乌克兰而发生的摩擦不断恶化。

来自民主党的国会战略态势委员会主席克里登（Madelyn Creedon）和来自共和党的副主席凯尔（Jon Kyl）在报告序言中说：“我们了解预算方面的现实情况，但我们也相信国家必须进行这方面的投资。”

克里登为美国监管机构副主席，而凯尔为共和党前参议员。

凯尔在发布报告的新闻发布会上说，总统拜登和国会必须“向美国人民说明”，增加国防开支是“希望避免”一场涉及美国、中国、俄罗斯的可能核战争，必须付出的很小代价。

参与国会战略态势委员会工作的一名高级官员，拒绝透露委员会的情报简报是否显示中俄在核武器方面有任何合作。

要求不具名的这名官员说：“我们担心……中俄之间可能会以某种方式进行最终协调，从而导致我们陷入两场战争的局面。”

国会战略态势委员会的分析将颠覆美国当前的国家安全战略——在一场冲突取胜，同时威慑另一场冲突——并要求在不确定的国会支持下增加巨额的国防开支。

这份战略态势委员会报告与拜登的立场形成鲜明对比。拜登认为美国当前的核武库足以威慑俄罗斯和中国的联合力量。

战略态势委员会说：“美国和盟友必须做好同时威慑和击败两个对手的准备。” 他们还说：“美国领导的国际秩序及美国所维护的价值观正面临来自中国和俄罗斯独裁政权的威胁。”