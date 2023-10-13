普京称以色列地面进攻将导致“不可接受的”平民死亡

俄罗斯总统普京星期五（10月13日）呼吁结束中东流血事件，并警告以色列，对加沙的地面进攻将导致“绝对不可接受”的平民伤亡。

路透社报道，普京表示，以色列遭受了“前所未有的残酷袭击”，以色列有权获得保护，但流血事件应该停止，并警告说，地面袭击将给“各方带来严重后果”。

普京在吉尔吉斯斯坦与前苏联其他加盟共和国举行的峰会上表示：“最重要的是，平民伤亡绝对是不可接受的。现在最重要的是停止流血。”

普京说：“俄罗斯准备与所有具有建设性想法的伙伴进行协调。”他补充说，解决以巴冲突的关键，是建立一个以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国。

俄罗斯与以色列、巴勒斯坦以及哈马斯和真主党等组织，伊朗和阿拉伯主要大国都有关系，它一再指责美国无视巴勒斯坦人的命运，在中东播下混乱的种子。

普京说：“以色列人和巴勒斯坦人目前正在经历的重大悲剧，是美国失败的中东政策的直接结果。美国人在欧洲卫星国的支持下，试图垄断中东和平进程。”

1991年苏联解体后，俄罗斯与以色列建立了更加密切的关系。以色列对公开批评俄罗斯入侵乌克兰持谨慎态度。

俄罗斯前总统梅德韦杰夫表示：“应以色列军队的要求，超过100万人必须紧急撤离加沙。然而，所有‘西方伙伴’却可耻地保持沉默。”

“我想知道如果基辅政权提出类似要求，要求撤离其主要城市之一，他们会有什么反应？”