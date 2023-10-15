美国国会称应准备好同时与中俄开战 普京：无稽之谈

俄罗斯总统普京称，有关美国应该为与俄罗斯和中国的战争做好准备的建议是“无稽之谈”，并警告西方称任何针对俄罗斯的战争，都将与乌克兰冲突处于完全不同的水平。

综合报道，普京星期天（10月15日）说，美国通过建立澳英美三方安全伙伴关系（AUKUS），加剧了与北京的紧张关系，反观俄罗斯和中国并没有建立军事联盟。

普京表明：“我们已多次提到过：我们（俄罗斯和中国）没有结成某种军事政治联盟，而美国人恰好在这么做。不仅如此，美国人还迫使自己的盟国与俄罗斯及中国关系恶化。”

10月12日，美国国会战略态势委员会发布报告说，美国必须通过扩大常规力量、加强联盟和加强核武器现代化计划，为可能同时与俄罗斯和中国发生的战争做好准备。一名要求不具名的这名官员说：“我们担心……中俄之间可能会以某种方式进行最终协调，从而导致我们陷入两场战争的局面。”

普京表明，有关俄美两国发生战争的想法是不健康的，但如果人们将这种想法公之于众，就不能不引起莫斯科的关注。

普京说：“因为说美国正在为与俄罗斯的战争做准备，那好，我们正在为战争做准备，因为我们遵循古老的原则：如果你想要和平，就做好战争准备。但我们想要和平。”

普京补充称：“我不认为理智的人应该或能够产生这种想法，但如果确实产生这种想法，那么这只会让我们变得谨慎……而且同时与俄罗斯和中国作战，无稽之谈。我不认为这一切都是认真的，我认为他们只是在互相吓唬。”

按计划，普京将在下周前往北京，与中国国家主席习近平举行会谈。