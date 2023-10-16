普京与中东五国通电话 探讨以哈冲突局势

俄罗斯总统普京星期一（10月16日）与包括伊朗和阿拉伯国家在内的五个主要参与者进行交谈，试图确保以色列和哈马斯停火。

路透社报道，克里姆林宫称，普京与伊朗总统莱希和叙利亚总统阿萨德通了电话。他还计划与埃及总统塞西、巴勒斯坦总统阿巴斯和以色列总理内坦亚胡通话。

官方媒体引述克里姆林宫外交政策顾问乌沙科夫的话说：“我们认为，在这种情况下，目前最重要的是立即停火并开始政治解决进程。”

“中东冲突由来已久，但现在有必要采取积极的步骤，以阻止局势在这前所未有的情况下升级。”

通话结果尚不清楚。塔斯社称，普京和阿萨德希望向加沙提供人道主义援助。

俄罗斯与伊朗、哈马斯、主要阿拉伯国家以及巴勒斯坦和以色列都有关系，俄罗斯一再表示美国和西方国家忽视了在1967年边界内建立独立巴勒斯坦国的必要性。

普京本周将在中国与习近平会面。在普京访华之前，俄罗斯外交部长拉夫罗夫在北京与中国外交部长王毅讨论了以色列和哈马斯之间的冲突。

根据中国的会议记录，王毅告诉拉夫罗夫：“联合国安理会有必要采取行动，大国应该发挥积极作用。”

“当务之急是实现停火，让双方回到谈判桌，并建立紧急人道主义通道，以防止进一步的人道主义灾难。”