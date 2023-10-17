俄拟撤回禁核试条约 称因美国不负责任

俄罗斯国家杜马主席沃洛金称，由于美国对全球安全采取不负责任的态度，俄罗斯将撤销对《全面禁止核试验条约》的批准。

路透社报道，沃洛金星期二（10月17日）在撤回批准的辩论和议会投票前表明：“为了确保国家安全，我们将撤销对《全面禁止核试验条约》的批准。”

沃洛金说，虽然俄罗斯在2000年批准该条约，但美国因其“对全球安全问题抱有不负责任的态度”而没有批准。

不过沃洛金强调：“俄罗斯联邦将尽一切努力保护其公民并维持全球战略均势。”

虽然俄罗斯将撤回批准，但它仍然是签署国，并继续与禁试条约组织和全球监测系统合作，该系统会向全球发出核试验的警报。

俄罗斯总统普京10月5日透露，一些俄罗斯安全专家和议员正呼吁进行核试验以向西方发出警告。他不愿确认俄罗斯是否准备恢复核试验，但他认为俄罗斯理论上可以和美国一样，签署了条约但不批准。

俄罗斯官员说，撤销批准并不意味着俄罗斯将进行核试验，这只是为了对应美国的立场。

美国则呼吁俄罗斯不要撤销对《全面禁止核试验条约》的批准。美国常驻裁军谈判会议代表特纳在联合国大会第一委员会会议上说：“俄国家杜马正在考虑撤销俄罗斯对《全面禁止核试验条约》批准的可能性。此举不合理地损害全球禁止核试验的准则。我们呼吁俄罗斯不要采取这一措施。”