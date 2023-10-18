乌克兰使用美国导弹 严重破坏俄占区两机场

乌克兰军队首次使用美国提供的远程陆军战术导弹系统（ATACMS），对俄罗斯占领地区的两个机场造成严重破坏。

路透社报道，乌克兰总统泽连斯基星期二（10月17日）说，ATACMS的威力实至名归。俄罗斯驻美国大使说，美国向基辅提供ATACMS是一个巨大错误。

乌克兰军方星期二全天通报，乌军对乌东卢甘斯克附近和南部亚速海别尔江斯克附近的机场成功实施高精准打击，这两个机场均受俄罗斯控制。

泽连斯基发布晚间视频讲话说：“今天我们特别感谢美国。我们与拜登总统达成的协议正在执行。打击精准的ATACMS名不虚传。”

俄罗斯驻美大使安东诺夫在Telegram说，华盛顿向乌克兰提供ATACMS是一个巨大错误。安东诺夫说，采取这一行动的后果“将是非常严重的”，并指责美国蓄意向公众隐瞒ATACMS将引发的后果。

乌克兰此前多次要求美国提供ATACMS，以破坏俄军在俄控地区的补给路线、空军基地和铁路网络。美国也有国会议员呼吁政府为乌克兰提供这类包括多种款式、射程从165公里到300公里不等的武器。不过，政府官员担心乌克兰会用这些武器攻击俄罗斯境内的目标，导致战火外溢。

基辅指ATACMS将改变这场已持续20个月的战争，并承诺不会在俄罗斯境内使用这些武器。