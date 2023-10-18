五眼联盟指责中国“盗窃”知识产权 威胁全球创新

五眼联盟情报首长罕见齐聚一堂公开指责中国盗窃知识产权，并利用人工智能（AI）对各国进行黑客攻击和间谍活动。

路透社报道，来自美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰的五眼联盟高官，星期二（10月17日）在美国硅谷与私营企业会面后，发表上述联合声明。

美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷说，发表这份“前所未有”的联合声明，旨在应对中国对全球创新构成的“前所未有威胁”。

五眼联盟官员说，从量子技术、机器人技术、生物技术到AI，各个领域的机密都是中国的窃取对象。

克里斯托弗·雷说：“中国长期以来，通过一个集合网络入侵、人类情报操作、看似无害的企业投资和交易等技术网络来锁定企业目标。这张大网还变得越来越猖狂和危险。”

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇回应说，中国致力于知识产权保护。刘鹏宇在发布给路透社的声明中说：“我们坚决反对针对中国的毫无根据指控和抹黑，希望有关方面客观、公正的看待中国的发展。”

美国一直指责中国盗窃知识产权，这一问题是美中关系的一大痛点。但五眼联盟成员公开谴责中国盗窃知识产权还是首次。

澳洲安全与情报组织（ASIO）总干事伯吉斯说：“中国政府正在进行人类历史上规模最大、最复杂的知识产权和专业知识盗窃活动。”

伯吉斯说，中国为了自身国家利益而进行创新的意图“无可厚非且完全适当”，但是“我们在这里讨论的行为，远远超出了传统的间谍活动范围”。