俄外长五年来首访朝鲜 或向平壤通报中俄会谈成果

俄罗斯外交部长拉夫罗夫星期三（10月18日）抵达朝鲜平壤，按计划，他将与朝鲜外长进行双边会晤，也很可能会向平壤通报俄总统普京的访华成果。

综合路透社和彭博社报道，拉夫罗夫此次访朝是在朝鲜领导人金正恩访俄一个月后进行的，预计他将在为期两天的行程中与朝鲜外长举行会谈。

拉夫罗夫说：莫斯科“高度重视”朝鲜对俄发起的乌克兰军事进攻的支持。

俄罗斯塔斯社引述克里姆林宫发言人佩斯科夫称，拉夫罗夫可能会向朝方通报普京的访华成果，并就普京可能的访朝之行铺路。

据朝鲜官媒报道，拉夫罗夫上一次访问平壤是在2018年，当时他与金正恩讨论了普京的出访事宜，并替普京转交了一封信给金正恩。

维也纳的民间组织“公开核讯息网”（ONN）的区域问题经理蕾切尔·李（Rachel Minyoung Lee）说，拉夫罗夫在中东发生重大危机之际兑现访问平壤的承诺，“这一事实强烈表明，俄罗斯人现在多么需要朝鲜”。

蕾切尔·李说：“正在进行的中东危机很可能会强化他们（俄朝两国）的想法，即在他们认为美国日益衰弱的日益分裂的世界中，他们将是一个很好的团队。”

蕾切尔·李也曾在美国中情局的开源企业部门（Open Source Enterprise）担任近20年分析师。