印尼总统选举提名首日 两热门候选人正式登记

印度尼西亚总统选举星期四（10月19日）开始接受提名，隶属印尼最大执政党斗争派民主党的中爪哇省前省长甘查尔，以及雅加达特区前首长阿尼斯，正式登记为总统候选人。

路透社报道，印尼正副总统候选人须在本月19日至25日间提名，总统大选将在明年2月14日举行。

这届总统大选预计将是三人之间的竞争——中爪哇省前省长甘查尔（54岁）、雅加达特区前首长阿尼斯（54岁）和国防部长普拉博沃（72岁）。

斗争派民主党星期三（18日）宣布，甘查尔的竞选搭档为政治、法律与安全统筹部长马福德；阿尼斯上个月宣布与民族复兴党（PKB）主席穆海敏搭档；而普拉博沃预计本周较迟时候公布副手人选。

数千名支持者星期四聚集在雅加达市中心，挥舞着党旗，等待他们支持的候选人抵达选举委员会。阿尼斯和其竞选搭档乘坐一辆吉普车率先抵达选举委员会进行登记。阿尼斯在签署登记文件并向选委会提呈他的政策纲领后说：“我们将带来变革的理念，这将是印尼家庭将都能感受到的改变。”

他承诺降低主食成本、改善农民和渔民的福利，提供更好的教育和医疗服务。

另一方面，甘查尔的竞选宣言则承诺加快新首都的建设、创造1700万个就业机会、加快植树造林。此外，他还打算将社会福利计划从目前涵盖的1000万个家庭扩大到1500万个家庭，并加强印尼的反贪机构。

甘查尔当天告诉媒体，如果他成功当选，将继续推行现任政府的计划。

印尼宪法法院星期一（16日）裁定未满40岁的民选职务者也有参选正副总统的资格后，坊间揣测普拉博沃可能邀印尼总统佐科长子、梭罗市市长吉布兰组队。